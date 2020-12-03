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Раскрыта загадка древнейших скульптур на Земле

Источник:
РИА Новости
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Фото: Hamelin de Guettelet / CC BY-SA 3.0

Историки долгое время считали, знаменитые «венеры палеолита» — это изображения Богини-Матери, символа плодородия и продолжения рода. Оказалось, что это не так — они, скорее, отражают представления древних людей об идеальной женской фигуре.

По всей Евразии, от Пиренеев до Байкала, в культурных слоях верхнего палеолита археологи находят множество статуэток, изображающих полных женщин. Это так называемые «венеры палеолита» — древнейшие скульптуры, сделанные руками человека. Самые старые из них имеют возраст 38 тысяч лет.

Исследователи из Медицинского кампуса Аншутц Университета Колорадо заметили, что «фигурки "венер" слишком реалистично изображают женщин, страдающих ожирением или беременных, чтобы быть просто символами».

По мнению исследователей, ожирение у северных народов стало желанным состоянием. Полные женщины в период дефицита пищи лучше вынашивали ребенка во время беременности, чем худые. Таким образом, фигурки могли обладать духовным смыслом, быть своего рода фетишем или оберегом, который защищал женщину во время беременности, родов и кормления грудью.

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«Фигурки появились как идеологический инструмент, помогающий улучшить фертильность и выживаемость матери и новорожденных. Таким образом, эстетика искусства помогала древним людям приспособиться ко все более суровым климатическим условиям», — приводит РИА Новости слова профессора Ричарда Джонсона.

Многие фигурки сильно потерты, что свидетельствует о том, что они были семейными реликвиями. Женщины, вступающие в пору половой зрелости, могли получать их от матерей как пожелание сытой жизни и успешных родов, считают ученые.

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