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Новорожденного в Чите выбросили в мусорный бак

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель дома по улице Усуглинской в Чите пошел выбрасывать мусор и обнаружил в баке тело младенца. Следователи начали поиски матери ребенка, сообщило региональное СУ СК России.

Звонок в полицию от местного жителя поступил в 10.00 (04.00 мск). Очевидец рассказал, что в мусорном баке лежит тело ребенка. Приехавшие эксперты установили, что это новорожденный. Они приступили к осмотру места происшествия, а тело младенца отправили на экспертизу, чтобы установить причину смерти.

Сейчас на месте происшествия работают следователи следственного отдела по Железнодорожному району и сотрудники полиции. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы.

Сыщикам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также найти мать погибшего младенца. По результатам проверки следователи решат, возбуждать ли уголовное дело и по какой статье.

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