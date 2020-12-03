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Зафиксирован небывалый рост онлайн-продаж в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Объем продаж онлайн-ретейлеров в октябре 2020 года вырос в 2,4 раза относительно аналогичного периода 2019 года, говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

«Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли выросла до 5,9% против 2,8% в октябре 2019 года. В общем объеме интернет-торговли более 60% приходится на долю DNS, Ozon, Wildberries, "М.Видео", "Ситилинк"», — говорится в докладе.

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Общий оборот розничной торговли в октябре 2020 года составил 2,98 триллиона рублей. По сравнению с октябрем 2019 года снижение оборота составило 2,4% (в сопоставимых ценах). По сравнению с сентябрем 2020 года — рост на 2,1%.

В октябре темпы продаж продуктов питания вновь оказались выше, чем продажи непродовольственных товаров. С мая по август продажи непродовольственных товаров росли опережающими темпами, что было связано со спадом потребительского спроса в период введения ограничительных мер для борьбы с коронавирусной инфекцией.

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Экономика #Торговля #Продукты #Интернет
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