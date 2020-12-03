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Академия киноискусств решила проводить «Оскар» в обычном формате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © TheAcademy, twitter.com/TheAcademy

Американская академия киноискусств считает возможным провести церемонию «Оскар» в очном формате, а не в онлайн-режиме.

Вопрос о проведении «Оскара» встал из-за пандемии коронавируса. Сначала была перенесена дата церемонии с 28 февраля на 25 апреля. Сейчас Американская академия киноискусств изучает возможные варианты проведения мероприятия.

Церемония «Оскара» традиционно проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Вместимость зала —3,4 тысячи гостей. Академия киноискусств пока не решила, какие меры безопасности будут предприняты в связи с пандемией.

«Академия недавно провела осмотр Dolby, чтобы оценить все варианты», — цитирует источник журнал Variety.

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