Дело об убийстве возбудили в Томске после пропажи мальчика в очках

Подросток пропал в Томске в понедельник, СУ СКР по Томской области вечером в среду возбудило уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, 17-летний Георгий П. в понедельник, 30 ноября, вышел из дома погулять и не вернулся. Его сразу же начали искать волонтеры, но поиски результатов не дали, в дело вмешались полиция и СК. По информации поискового отряда «Лиза Алерт», подросток живет в Кировском районе.

Приметы мальчика: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза. Он был одет в удлиненную куртку темно-болотного цвета, синие джинсы, светло-коричневые ботинки, шапку бордового цвета с геометрическим рисунком. Особые приметы: носит очки.