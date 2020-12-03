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Раскрыта стоимость одной дозы вакцины «Спутник V»

Источник:
ТАСС
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Фото: © sputnikvaccine.com

Стоимость российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составит менее 10 долларов за дозу и будет самой дешевой из существующих вакцин, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе специальной сессии Генассамблеи ООН в среду.

Глава РФПИ отметил, что более 40 стран высказали заинтересованность в вакцине от коронавируса «Спутник V». «Более 40 стран, составляющие более чем 50% мирового населения, проявили заинтересованность в вакцине "Спутник V"», — сказал он.

Дмитриев добавил, что фонд получил заказы на более чем 1,2 миллиарда доз вакцины. «Мы будем работать над их производством, в том числе в рамках партнерства с Индией, Китаем и Бразилией, Кореей, Аргентиной и другими странами, производящими вакцину», - добавил Дмитриев.

По его словам, Россия с марта 2021 года планирует ежемесячно производить по 30 миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутник V». В дальнейшем ожидаются более высокие показатели.

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«Мы работаем с большим количеством промышленных партнеров, чтобы существенно нарастить производство. Производство в России будет наиболее значительным в январе — феврале. После того, как спрос в России будет удовлетворен, мы начнем использовать его для производства вакцин, которые будут поставляться в другие страны», — отметил он.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, разработанная Центром им. Гамалеи. Сейчас она проходит пострегистрационные испытания, в которых только в России принимают участие 40 тыс. добровольцев. Клинические испытания препарата, помимо России, также проходят в Белоруссии, Бразилии, Индии и ОАЭ.

Тема: Распространение коронавируса
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