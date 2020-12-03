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Мария Порошина присоединилась к актерскому составу «Склифосовского»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Склифосовский»

Актриса Мария Порошина сыграет в девятом сезоне сериала «Склифосовский», сообщили создатели проекта.

Съемки девятого сезона стартовали во вторник, при этом на экраны еще не вышел восьмой сезон медицинского сериала. Пока неизвестно, кого в сериале сыграет Порошина.

В девятом сезоне хирурга Олега Брагина (Максим Аверин) и его коллег в исполнении Марии Куликовой, Елены Яковлевой, Анны Якуниной, Константина Юшкевича, Игоря Гордина вновь ждут непростые испытания как на работе, так и в личной жизни.

Премьеру восьмого сезона зрителям обещают показать в новом году на канале «Россия». Всем героям придется пройти проверку на прочность, а особо суровые испытания достанутся доктору Брагину (Максим Аверин). Узнав о неутешительном диагнозе мужа, Марина Нарочинская (Мария Куликова) готова поставить на уши всю современную медицину. Но у независимого Брагина, как обычно, свои соображения на этот счёт.

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