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Путин приказал начать масштабную вакцинацию от COVID-19

Источник:
«Россия 24»
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса COVID-19 на следующей неделе. Первыми прививку получат учителя и врачи, процедуры будет бесплатной и добровольной.

Путин в ходе видеоконференции также заявил о готовности российской промышленности к производству необходимого количества доз вакцин. Он отметил, что более 2 миллионов доз вакцин уже произведено, при этом производство постоянно наращивается.

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что Россия готова начать масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции. По ее словам, сейчас оцениваются первые приоритетные группы населения, в которые также входят медицинские и педагогические работники.

На сегодня в стране зарегистрированы две вакцины от коронавирусной инфекции. Вакцину «Спутник V» разработал научно-исследовательский центр имени Гамалеи. Вторую вакцину «ЭпиВакКорона» создали специалисты центра «Вектор».

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