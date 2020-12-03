Путин приказал начать масштабную вакцинацию от COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса COVID-19 на следующей неделе. Первыми прививку получат учителя и врачи, процедуры будет бесплатной и добровольной.

Путин в ходе видеоконференции также заявил о готовности российской промышленности к производству необходимого количества доз вакцин. Он отметил, что более 2 миллионов доз вакцин уже произведено, при этом производство постоянно наращивается.

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что Россия готова начать масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции. По ее словам, сейчас оцениваются первые приоритетные группы населения, в которые также входят медицинские и педагогические работники.

На сегодня в стране зарегистрированы две вакцины от коронавирусной инфекции. Вакцину «Спутник V» разработал научно-исследовательский центр имени Гамалеи. Вторую вакцину «ЭпиВакКорона» создали специалисты центра «Вектор».