Эксперт рассказала о рисках подключения автоплатежей

Автоплатеж — автоматическое списание средств с карты в определенное время — полезная услуга, но ее использование может привести к ряду проблем, сказала аналитик-исследователь цифровых продуктов «Роскачества» Эльвина Насибулина.

«Один из вариантов проблемы: если настроить автоплатеж и не проверить, куда уходят деньги, а впоследствии выяснить, что реквизиты были введены неправильно, и долг копился все это время», — пояснила агентству «Прайм» Насибулина.

Бывает, что человек сам забывает о подключенных автоплатежах, и тогда деньги уходят за сим-карту или сервис, которым он больше не пользуется. Чтобы избежать этого, следует периодически проверять список автоплатежей в мобильном банке.

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«Мошенническое использование автоплатежа теоретически возможно только в том случае, если на телефон пользователя проникнет вирус, благодаря которому злоумышленник получит доступ к мобильному банку. В этом случае он не только сможет подключить автоплатежи, но и просто вывести деньги с карты», — предостерегла Насибулина.

Поэтому важно не отключать информационные сообщения от банка — так вы быстро узнаете о прошедших списаниях. Если есть проблемы, нужно проверять детализацию и шаблоны автоплатежей, а также постоянно держать на телефоне антивирусную программу, заключила она.