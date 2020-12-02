НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт рассказала о рисках подключения автоплатежей

Источник:
"Прайм"
129 0
Фото: © Sibnet.ru

Автоплатеж — автоматическое списание средств с карты в определенное время — полезная услуга, но ее использование может привести к ряду проблем, сказала аналитик-исследователь цифровых продуктов «Роскачества» Эльвина Насибулина.

«Один из вариантов проблемы: если настроить автоплатеж и не проверить, куда уходят деньги, а впоследствии выяснить, что реквизиты были введены неправильно, и долг копился все это время», — пояснила агентству «Прайм» Насибулина.

Бывает, что человек сам забывает о подключенных автоплатежах, и тогда деньги уходят за сим-карту или сервис, которым он больше не пользуется. Чтобы избежать этого, следует периодически проверять список автоплатежей в мобильном банке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРаскрыта новая схема обмана россиян

«Мошенническое использование автоплатежа теоретически возможно только в том случае, если на телефон пользователя проникнет вирус, благодаря которому злоумышленник получит доступ к мобильному банку. В этом случае он не только сможет подключить автоплатежи, но и просто вывести деньги с карты», — предостерегла Насибулина.

Поэтому важно не отключать информационные сообщения от банка — так вы быстро узнаете о прошедших списаниях. Если есть проблемы, нужно проверять детализацию и шаблоны автоплатежей, а также постоянно держать на телефоне антивирусную программу, заключила она.

Еще по теме
Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье в 2021 году
Водители заочно поспорили с Минпромторгом о ценах на роскошные авто
Аналитик перечислил валюты, выгоднее доллара
Локоть спустя 6 лет после угрозы опубликовал список должников мэрии
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Матвиенко ушла на самоизоляцию
•
Трамп оспорит в суде результаты выборов
•
Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье в 2021 году
•
Власти отказались от фильтрации контента в  интернете для детей
Подробности
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Почему не надо покупать доллары до Нового года?
•
Сквозь ад: первая кругосветка Магеллана
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мужчина в Горно-Алтайске захватил банк
Сибирь 02.12.2020 19:59
Экс-полицейский в Новосибирске получил срок за взятки едой
Сибирь 02.12.2020 16:48
Коронавирус превращает сосуды в «кружева»
Сибирь 02.12.2020 16:40
Присяжные в Томске вынесли вердикт по делу об убийстве беременной
Сибирь 02.12.2020 16:22
Самое популярное
Spotify составил рейтинги популярной музыки среди россиян
6164
Ростелеком предупредил об отключении двух каналов
5742
Определен источник инопланетного сигнала «Wow!»
3280
Песню «Карусель» Успенской исполнили в «Голосе» по-новому
3216
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Матвиенко ушла на самоизоляцию
•
Трамп оспорит в суде результаты выборов
•
Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье в 2021 году
•
Власти отказались от фильтрации контента в  интернете для детей
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
Sibnet.Ru
Топ комментариев

sib_man9

зима уже какой апрель , или они Навального как Владимира Ильича записывают а потом изучают , сколько...

turan601

Политик выступил в радиоэфире утром 27 апреля.Чтоб предъявит обвинение Фургалу понадобилось 15 лет, тут...

лачинов

Подстраховаться решили, чтобы точно не вернулся. )

Uynachalnica

Цитатаа создание теневых схем было затруднено, отмечают разработчики. - это анекдот такой? У нас куда...

Uynachalnica

И где это они все с ковидными общаются? На загородных или зарубежных виллах?