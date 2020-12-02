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Стартовали продажи видеокарты GeForce RTX 3060 Ti

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NVIDIA

Компания NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 3060 Ti, продажи устройства стартовали 2 декабря. Рекомендованная цена новинки составляет 400 долларов.

GeForce RTX 3060 Ti фактически является более производительной альтернативой GeForce RTX 2080 Super, при этом она дешевле ее на 300 долларов. Карта оснащена 8 ГБ памяти GDDR6 с шиной 256 бит и процессором GA104, который также используется в RTX 3070.

От старшей модели RTX 3060 Ti отличается более низкими частотами GPU — 1 410 МГц против 1 500 в обычном режиме и 1 665 МГц против 1 725 в режиме Boost, а также меньшим количеством ядер RT, тензорных ядер и ядер CUDA.

Тесты Geekbench показывают, что модель Radeon RX 6800 от AMD на базе GPU Navi 21 XL всего на 0,6% быстрее GeForce RTX 3060 Ti. Таким образом, сочетание доступной цены и высокой производительности делают ее привлекательной для геймеров.

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