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Витамин С посчитали бесполезным для иммунитета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Витамин С никак не влияет на иммунитет, выяснила международная группа ученых. При этом его чрезмерное употребление вредит организму.

Многолетнее наблюдение за группой испытуемых показало, что прием витамина С в профилактических целях никак не влиял на вероятность подхватить вирусное заболевание, пишет журнал «Наука и жизнь».

Кроме этого, ученые выяснили, что прием больших доз витамина заболевшими людьми не сокращал продолжительность болезни. На сегодня применение витаминных препаратов для лечения любых вирусных заболеваний не входит в протоколы лечения.

Считается, что миф про огромную пользу аскорбиновой кислоты возник в 70-х годах прошлого века. Долгое время людям советовали принимать витамин С для профилактики ОРВИ, однако несколько лет назад исследователи решили проверить эффективность этого метода.

Сейчас ученые уверены, что принимать витамин С в профилактических целях не нужно, так как организм получает его из пищи. В частности, есть популярные продукты с большим содержанием этого витамина: зелень петрушки, квашеная капуста, зеленый лук, красный перец, клюква, лимоны, апельсины.

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