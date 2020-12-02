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Сын Шумахера стал напарником нового российского гонщика в «Формуле-1»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/mickschumacher

Немецкий пилот Мик Шумахер стал партнером нового российского гонщика в «Формуле-1» Никиты Мазепина по команде Haas, сообщается на сайте команды.

«Перспектива попасть в стартовую сетку «Формулы-1» в следующем году делает меня невероятно счастливым, и я просто потерял дар речи», — прокомментировал переход Мик Шумахер.

В текущем сезоне Шумахер выступает в «Формуле-2» за команду Prema и является лидером чемпионата. Мазепин также соревнуется в «Формуле-2», но в составе Hitech Grand Prix.

Шумахер и Мазепин сменят в «Хаасе» действующих пилотов француза Ромена Грожана и датчанина Кевина Магнуссена.

Шумахер — сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера и племянник другого экс-пилота «королевских гонок» Ральфа Шумахера.

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