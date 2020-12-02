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Матвиенко ушла на самоизоляцию

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в соответствии с правилами ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом, сообщил первый вице-спикер палаты Андрей Яцкин.

«Валентина Ивановна Матвиенко имела контакт с лицом, подвергшимся COVID-19, в соответствии с существующими правилами находится на самоизоляции», — приводит ТАСС слова Яцкина, сказанные им на пленарном заседании.

Он добавил, что спикер Совфеда продолжает работать, но в удаленном режиме. Она поручила своему первому заместителю провести пленарное заседание в среду.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь спикера Владислав Пономаренко, Матвиенко находится в постоянном контакте со своими заместителями и руководителями комитетов.

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