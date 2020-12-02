Названы самые опасные способы употребления картофеля

Некоторые способы приготовления и употребления картошки опасны для здоровья, сообщила врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина. В частности, потенциально вредно готовить картофель с кожурой.

Врач порекомендовала обязательно чистить картофель перед приготовлением, так как в его кожуре за время созревания накапливаются вредные вещества из почвы и воздуха, пишут «Аргументы и Факты».

Кроме этого, Губкина отметила, что при приготовлении картофель не следует подвергать слишком высоким температурам. В частности, после жарки во фритюре продукт насыщается жирами и токсинами.

По мнению медика, лучше всего варить очищенный картофель или готовить его на пару. В этом случае овощ отдаст максимальное количество полезных веществ — калия, натрия, а также витамина В6.