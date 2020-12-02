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Экс-полицейский в Новосибирске получил срок за взятки едой

Источник:
Sibnet.ru
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кафе "Березка" в парке Березовая роща
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Бывший начальник Дзержинского отдела полиции в Новосибирске получил условный срок за взятки – он обещал покровительство хозяевам кафе взамен на бесплатную еду.

Как сообщило в среду СУ СКР по Новосибирской области, в 2015-2018 годах полицейский систематически получал взятки от предпринимателей, которые содержали кафе в Дзержинском районе, блюдами из этого заведения.

Взамен на еду руководитель давал указания подчиненным не пресекать нарушения закона, совершенные владельцами кафе: они самовольно заняли муниципальные земельные участки и разместили на них торговые точки.

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За три года начальник районного отдела полиции наел на 53 тысячи рублей. Ранее в СМИ сообщалось, что речь идет о кафе «Березка» в парке «Березовая роща».

Бывший полицейский признал свою вину в получении взятки в значительном размере. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Также три года фигурант дела не сможет занимать должности на госслужбе. Уголовные дела тех, кто давал ему взятки, рассмотрят отдельно.

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