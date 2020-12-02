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Врач описал, как коронавирус превращает сосуды в «кружева»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Коронавирус разрушает стенки сосудов, превращая их в «вологодское кружево» и вызывая ряд осложнений, сообщила доцент кафедры инфекционных болезней Иркутской государственной медакадемии Наталья Боброва.

По данным медиков, коронавирусная инфекция чаще всего вызывает такие осложнения, как пневмония и поражение сердечно-сосудистой системы. По словам Бобровой, вирус использует сосуды как резервуар.

«Поражение эндотелия (внутренней поверхности) сосудов. Он настолько поражается, что при гистологическом исследования мы видим "вологодское кружево". Клетки разъедены в сосудах, такие полости-дырки образуются, в середине которых находятся коронавирусы», — объяснила инфекционист.

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Это, по ее словам, способствует развитию микротромбозов, а в отдельных случаях к развитию сепсиса. 

Еще одно самое распространенное осложнение, которое дает коронавирус — пневмония, при которой у пациента происходит замещение легочной ткани соединительной.

Врач отметила, что по статистике, у 20% пациентов развивается тяжелое течение болезни, и только у 5% крайне тяжелое. Остальные переносят болезнь в легкой форме или средней тяжести.

Тема: Распространение коронавируса
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