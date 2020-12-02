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Власти отказались от фильтрации контента в  интернете для детей

Источник:
"Парламентская газета"
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Минцифры России отказалось от разработки всероссийской системы защиты сетевого трафика для детей. Целесообразность системы признана сомнительной, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Ведомство пришло к выводу, что для успешной работы системы фильтрации дети должны выработать навык самостоятельной оценки контента, чего можно добиться объединенными усилиями семьи, общественных организаций и государства и лишь в последнюю очередь — программными методами.

Фильтры и предустановки, по мнению Боярского, могут защитить только самых маленьких. «Мои дети уже постарше. Мы не пользуемся ни одной системой фильтрации контента — исключительно доверие и родительский контроль. Малышам, конечно, лучше иметь доступ или в детский интернет, или к закаченному, предустановленному контенту, чтобы, не дай бог, они ни на что плохое в Сети не нарвались», — приводит «Парламентская газета» слова Боярского.

В пояснительной записке к документу Минцифры признало, что решения по блокировке доступа детей к вредоносному контенту с помощью специального оборудования и программного обеспечения уже достаточно многообразно представлены на рынке.

Запуск всероссийской системы защиты сетевого трафика для детей планировался Роскомнадзором в конце 2021 года и только в ближайшие 12 месяцев на реализацию собирались потратить 645 миллионов рублей. Общая стоимость проекта, рассчитанного до 2024 года, оценивалась в 4,2 миллиарда.

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