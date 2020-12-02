Российский регион сделал 31 декабря выходным

Власти Белгородской области первыми в России официально сделали 31 декабря выходным днем, взамен рабочим сделали последнюю субботу в году. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Вячеслав Гладков.

«Руководителям органов исполнительной власти, государственных органов власти, областных государственных учреждений, предприятий организовать работу в выходной день 26 декабря 2020 года», — говорится в распоряжении.

Правительство ранее приняло решение, что последний день 2020 года будет рабочим, при этом на уровне субъектов разрешалось менять статус 31 декабря. После этого член Общественной палаты Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным.

В 2021 году 31 декабря уже объявили выходным по всей России благодаря переносам праздничных дней. Как отмечают инициаторы такого решения, это позволит россиянам подготовиться к главному празднику.