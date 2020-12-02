Экзамен на права разрешат сдать в 16 лет

Возможность сдать экзамен на водительское удостоверение в 16 лет, то есть на год раньше, чем сейчас, появилась в проекте нового административного регламента МВД.

По действующим правилам, сейчас экзамен можно сдать в 17 лет, но получить права и сесть за руль — с 18 лет.

Несовершеннолетний водитель в возрасте от 16 до 18 лет должен представить письменное согласие одного из законных представителей, говорится в проекте документа.

В административном регламенте, действующим в настоящее время, такого уточнения прописано не было. Планируется, что новый регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

МВД разработало проект изменений в закон «О безопасности дорожного движения», в котором говорится о намерении разрешить садиться за руль автомобиля с 17 лет, но при условии нахождения в машине водителя-наставника, имеющего водительское удостоверение.