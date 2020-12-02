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Переболевшие COVID-19 аномально постарели

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Неожиданным последствием коронавирусной инфекции даже в легкой форме оказалось преждевременное старение организма, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Специалисты обследовали людей, перенесших COVID-19 в умеренной и легкой форме, результаты исследования были опубликованы в ноябре, передает РИА Новости. Оказалось, что у 70% переболевших наблюдаются возрастные патологии внутренних органов.

В основном пациенты страдали от повреждений печени и поджелудочной железы. Аналогичные диагнозы обычно ставятся в 60 лет, однако средний возраст наблюдаемых специалистами людей составлял 40 лет.

«Я бы сказала, что коронавирус приближает нашу старость. Забирает ресурсы и приближает старость», — отметила Баранова, предложив при этом начать детальные исследования выписавшихся после COVID-19 больных.

Тема: Распространение коронавируса
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