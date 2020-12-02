Кот застрял в потолке ванной в Новосибирске. ВИДЕО

Спасатели вытащили кота, который застрял в люке в потолке в ванной Новосибирска, сообщает Муниципально-аварийная служба в «ВКонтакте».

Женщина попросила спасателей помочь ей вытащить любимую кошку из ревизионного лючка водоснабжения, расположенного на потолке в ванной комнате. Как туда забрался домашний питомец, не понятно, но вылезать самостоятельно животное отказывалось.

Оперативный экипаж спасателей выехал на улицу Курчатова в Калининский район Новосибирска. В ванной комнате, в потолке оказался лючок, из которого на них смотрела и жалобно мяукала кошка. Все попытки достать животное из люка руками или выманить с помощью вкусных консервов не увенчались успехом.

Поэтому спасателям пришлось выпилить несколько плиток в боковом простенке в ванной комнате и выманить бедное животное.