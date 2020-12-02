Полицейские в Омске устроили погоню за подростком-водителем. ВИДЕО

Инспекторы ДПС в Центральном округе Омска устроили погоню за автомобилем, который ехал подозрительно неровно – оказалось, что за рулем подросток.

Экипаж инспекторов ДПС обратил внимание на автомобиль Toyota Cresta, который ехал по Барнаульской улице «по криволинейной траектории», сообщила пресс-служба УМВД по Омской области. Водитель проигнорировал требование полицейских об остановке и ускорился. Инспекторы начали преследовать его.

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В районе Производственной улицы иномарка заехала в тупик, полицейским удалось задержать водителя. Оказалось, что ему всего 16 лет.

На место задержания приехал отец подростка. Полицейские составили в отношении парня протоколы за управление транспортным средством водителем, не имеющим прав, и невыполнение требования об остановке.