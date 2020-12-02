Водители заочно поспорили с Минпромторгом о ценах на роскошные авто

Половина российских водителей считает, что налогом на роскошь должны облагаться автомобили стоимостью свыше 5 миллионов рублей, а пятая часть — что такого налога быть не должно, такие данные получены по итогам опроса на портале «Дром».

Водители отвечали на вопрос: «Какие авто надо облагать налогом на роскошь?» Большинство — 31% — выбрали вариант «5 миллионов рублей», за «10 миллионов» проголосовали 17%. Таким образом, повысить порог «роскошных» автомобилей хотели бы 48% опрошенных. При этом 21% автолюбителей считают, что такого налога не должно быть изначально.

Согласны с существующей планкой Минпромторга в 3 миллиона рублей 16% респондентов. За вариант «2 миллиона рублей» проголосовали 7%, «1,5 миллиона» — 2%, «от 1 миллиона» — 5%. То есть за повышение налога для машин дешевле 3 миллионов рублей высказались 14% опрошенных.

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«В нынешних реалиях при составлении списков цену авто надо в долларах указывать. Через пару лет 5 миллионов рублей вполне может стоить, например Nissan Qashqai. Которого роскошью пока называть не стоит», — прокомментировал одни из участников опроса, это мнение одобрило больше 1,2 тысячи человек.

Повышающие коэффициенты на транспортный налог для владельцев дорогостоящих автомобилей — так называемый налог на роскошь — применяется в Российской Федерации с 2014 года. В этот список входят модели Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Genesis, Infiniti, Jaguar, KIA, Land Rover, Toyota, Lexus, Maserati, Mercedes Benz, Porsche, Volkswagen, Volvo, Aston Martin, Nissan, Bentley, Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.