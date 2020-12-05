Новосибирское метро изменит график из-за строительства «Спортивной»

Метро не будет работать вечерами в субботу и воскресенье в левобережье Новосибирска из-за строительства новой станции «Спортивной», сообщил пресс-центр мэрии.

В субботу и воскресенье, 5 и 6 декабря, движение электропоездов на участке от станции «Площадь Маркса» до станции «Речной вокзал» прекратится с 22.00 до 00.00. Это связано с проведением работ на строящейся станции «Спортивной».

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«С 22.00 по Ленинской линии поезда метро будут следовать двумя челноками по первому и второму пути от станции "Заельцовской" до станции "Речной вокзал"», – сказано в сообщении.

Работы на строящейся станции «Спортивной» запланированы также на следующие выходные, 12 и 13 декабря.

Станция «Спортивная» строится в пойме Оби на левом берегу между «Речным вокзалом» и «Студенческой» рядом с будущим ледовым дворцом спорта. Ее планируется открыть в 2022 году. Станция метро и ледовый дворец строятся к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.