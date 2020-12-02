НАВЕРХ

Иркутский инфекционист перечислила варианты течения COVID

Источник:
Sibnet.ru
148 1
Фото: © Sibnet.ru

Доцент кафедры инфекционных болезней ИГМАПО Наталья Боброва перечислила варианты течения COVID. Врач рассказала, что происходит с человеком при легкой, тяжелой и крайне тяжелой стадии заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб Иркутской области.

По словам врача, первый вариант течения болезни характеризуется температурой не выше 38 градусов, легким кашлем. Легкой утомляемостью и небольшими болями в горле.

Следующий вариант развития болезни — пневмонит, когда в легких нарушается газообмен, и химические реакции приводят к изменениями в легких. Врачи видят их на снимках КТ, как «матовое стекло». У пациента появляется одышка, кашель, температура повышается выше 38 градусов. В первые пять-шесть у человека поражается 10-25% легких.

После шестого-восьмого дня у пациента начинает развиваться бактериальная инфекция. «В каждом человеке своя бактериальная флора, и когда развивается в организме воспалительных процесс, то эта микрофлора на фоне снижения защитных сил организма активизируется и развиваются бактериальные осложнения», объяснила Боброва.

Присоединение бактериальной инфекции дает развитие пневмонии. Насыщение крови кислородом снижается до 92-93%. Усиливается кашель, дыхание тяжелое, температура поднимает выше 38,5 градусов, «сбить» ее невозможно. В этот момент поражение легких достигает 50-70%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКислород в крови: как измерить сатурацию

Самое тяжелое состояние, когда при развитии пневмонии у пациента структура легочной ткани замещается соединительной. При обширных поражениях, парнехима (основная ткань) легких отсутствует полностью.

«Я видела фотографию легких пациента, погибшего после коронавирусной инфекции. На вид печень. И весит такое легкое 2,4 килограмма. В то время, как здоровые легкие без воспалительного процесса весят где-то 1 килограмм», резюмировала специалист.

Тема: Распространение коронавируса
Жителей Приангарья проверят на коллективный иммунитет в третий раз
Травников заявил о стабилизации ситуации с COVID
Алтайский край останется без горок к Новому году
Основатель легендарного бренда сырков умер от COVID-19
смотреть все
Иркутск #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп оспорит в суде результаты выборов
•
Аналитик перечислил валюты выгоднее доллара
•
Образовательный интернет появится в российских школах
•
Правило об обязательных зимних шинах вступило в силу
Подробности
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Почему не надо покупать доллары до Нового года?
•
Сквозь ад: первая кругосветка Магеллана
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Инфекционист перечислила варианты течения COVID
Сибирь 02.12.2020 13:18
Бастрыкин раскритиковал новосибирских следователей
Сибирь 02.12.2020 12:45
Сервис «Лицей» набирает популярность в Красноярском крае
Сибирь 02.12.2020 12:35
Авария в Томске подтопила дом и оставила еще 120 без воды
Сибирь 02.12.2020 11:41
Самое популярное
Spotify составил рейтинги популярной музыки среди россиян
6004
Ростелеком предупредил об отключении двух каналов
5615
Определен источник инопланетного сигнала «Wow!»
3212
Песню «Карусель» Успенской исполнили в «Голосе» по-новому
3139
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп оспорит в суде результаты выборов
•
Аналитик перечислил валюты выгоднее доллара
•
Образовательный интернет появится в российских школах
•
Правило об обязательных зимних шинах вступило в силу
Подробности
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Почему не надо покупать доллары до Нового года?
•
Сквозь ад: первая кругосветка Магеллана
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Главком ВСУ оценил шансы отвоевать Донбасс
31
Госдеп объяснил введение новых санкций против России
31
Байден сломал ногу в двух местах
26
Путин отругал чиновников за отсутствие шапок в мороз
25
Глава авиазавода рассказал про обмен вертолетов на пуховики в 90-е
21