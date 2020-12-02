Иркутский инфекционист перечислила варианты течения COVID

Доцент кафедры инфекционных болезней ИГМАПО Наталья Боброва перечислила варианты течения COVID. Врач рассказала, что происходит с человеком при легкой, тяжелой и крайне тяжелой стадии заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб Иркутской области.

По словам врача, первый вариант течения болезни характеризуется температурой не выше 38 градусов, легким кашлем. Легкой утомляемостью и небольшими болями в горле.

Следующий вариант развития болезни — пневмонит, когда в легких нарушается газообмен, и химические реакции приводят к изменениями в легких. Врачи видят их на снимках КТ, как «матовое стекло». У пациента появляется одышка, кашель, температура повышается выше 38 градусов. В первые пять-шесть у человека поражается 10-25% легких.

После шестого-восьмого дня у пациента начинает развиваться бактериальная инфекция. «В каждом человеке своя бактериальная флора, и когда развивается в организме воспалительных процесс, то эта микрофлора на фоне снижения защитных сил организма активизируется и развиваются бактериальные осложнения», — объяснила Боброва.

Присоединение бактериальной инфекции дает развитие пневмонии. Насыщение крови кислородом снижается до 92-93%. Усиливается кашель, дыхание тяжелое, температура поднимает выше 38,5 градусов, «сбить» ее невозможно. В этот момент поражение легких достигает 50-70%.

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Самое тяжелое состояние, когда при развитии пневмонии у пациента структура легочной ткани замещается соединительной. При обширных поражениях, парнехима (основная ткань) легких отсутствует полностью.