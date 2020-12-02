Трамп оспорит в суде результаты выборов

Адвокаты избирательного штаба Дональда Трампа оспорят результаты выборов в ряде ключевых штатов. Только в штате Висконсин допущенные нарушения затронули порядка 220 тысяч бюллетеней избирателей, считают юристы действующего президента США.

«Президент Трамп видит достаточно оснований, чтобы запросить пересчет, и мы немедленно это сделаем», — говорится в сообщении штаба Трампа, опубликованном в Twitter.

Во вторник был подан иск в Верховный суд штата Висконсин из-за нарушений, связанных с голосованием по почте, сообщает телеканал FoxNews. Допущенные нарушения затронули 220 тысяч бюллетеней избирателей, уверены юристы Трампа.

«Мы демонстрируем то, что результаты этих выборов безусловно должны быть поставлены под сомнение», — сказал телеканалу представитель предвыборного штаба Трампа в Висконсине Джим Трупис.

Президентские выборы в США состоят из двух этапов. На первом — проходит всенародное голосование. Люди в каждом из штатов голосуют за кандидатов. Кандидат, набравший наибольшее число голосов в штате, формирует команду выборщиков от региона.

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Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы. Трамп не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей.

Второй этап выборов — голосование выборщиков. В этом году оно пройдет 14 декабря. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января пройдет церемония инаугурации избранного президента.