Бастрыкин раскритиковал новосибирских следователей

Глава СК РФ Александр Бастрыкин подверг критике сотрудников новосибирского управления за работу по уголовным делам, связанным с невыплатой зарплат.
Бастрыкин провел оперативное совещание по деятельности ведомства, сообщила пресс-служба СК. Он раскритиковал представителей следствия из Самарской области, Коми и Новосибирской области.
Новосибирские следователи, по мнению главы комитета, недостаточно хорошо работают по делам о невыплате зарплат: задолженность перед жителями региона составляет более 300 миллионов рублей.
«Глава ведомства обратил внимание, что необходимо способствовать погашению задолженности по заработной плате, в том числе выявляя и накладывая арест на имущество предприятий-должников в качестве обеспечительной меры», – сказано в сообщении СК.