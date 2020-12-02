Бастрыкин раскритиковал новосибирских следователей

Глава СК РФ Александр Бастрыкин подверг критике сотрудников новосибирского управления за работу по уголовным делам, связанным с невыплатой зарплат.

Бастрыкин провел оперативное совещание по деятельности ведомства, сообщила пресс-служба СК. Он раскритиковал представителей следствия из Самарской области, Коми и Новосибирской области.

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Новосибирские следователи, по мнению главы комитета, недостаточно хорошо работают по делам о невыплате зарплат: задолженность перед жителями региона составляет более 300 миллионов рублей.

«Глава ведомства обратил внимание, что необходимо способствовать погашению задолженности по заработной плате, в том числе выявляя и накладывая арест на имущество предприятий-должников в качестве обеспечительной меры», – сказано в сообщении СК.