Аналитик перечислил валюты выгоднее доллара

Доллар укрепляет свои позиции по отношению к рублю, одновременно растут и другие ключевые валюты. Но торопится менять валютную структуру накоплений не стоит — тренд может измениться, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Безоговорочным лидером среди 36 ключевых мировых валют в 2020 году стала шведская крона, которая выросла за последние 11 месяцев более чем на 9% к доллару. Это объясняется тем, что в Швеции не были введены жесткие противовирусные ограничения, что причиняло меньший вред экономике страны», — сказал эксперт в интервью агентству «Прайм».

В ноябре резкий рывок вверх совершил и китайский юань. Импульс ему придали новости о лидерстве Джо Байдена в президентской гонке в США. Если Байден станет президентом, накал противостояния в торговой войне между Китаем и США снизится. На этих предположениях юань в ноябре вырос к доллару почти на 2%, а с начала года – примерно на 6%.

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Но все это вкупе с наблюдающимся в последние шесть месяцев снижением доллара носит скорее спекулятивный характер. На дальнем же горизонте доллар имеет гораздо больше шансов на укрепление, тогда как рубль по-прежнему переоценен к нефти.

Исходя из этого, не стоит переводить долларовые накопления в рубли или другие валюты. Настроения рынка могут измениться, вдобавок вы можете много потерять на конвертации, заключил Бабин.