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Образовательный интернет появится в российских школах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министерство просвещения России приступило к внедрению Цифровой образовательной среды (ЦОС) в школах. Скоро также появятся нормативы использования гаджетов, чтобы их применение не отражалось негативно на здоровье детей, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы создали фактически образовательный интернет, куда вошла своя социальная сеть для школьников, мессенджеры для родителей и учеников, организация системы видеонаблюдения и верифицированный контент», — сказал Кравцов в интервью «Российской газете».

Все эти элементы позволят ребенку участвовать в уроках, даже если он остался дома, например, по болезни. При этом, по словам министра, данные решения не подразумевают ухода от традиционных занятий в школах — цифровые технологии существенно расширят традиционные возможности обучения.

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Кравцов пояснил, что планируется создание единой Государственной информационной системы «Моя школа». Она объединит сразу несколько сервисов и баз данных. А еще ЦОС — это «цифровая библиотека» с качественным обучающим контентом по всем темам и всем предметам. Это могут быть и видеоматериалы, и графика, и интерактивные задания.

Новые технологии избавят учителя от бесконечной бумажной отчетности. Они также позволят школьникам создавать «электронное портфолио» со всеми достижениями, победами в конкурсах и олимпиадах. Это пригодится потом для поступления в вуз и при приеме на работу.

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