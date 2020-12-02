Авария в Томске подтопила дом и оставила еще 120 без воды

Водопровод прорвало в Томске в ночь на среду, в результате 123 дома остались без холодной воды, дом №60 по улице Горького оказался подтоплен.

Сообщение о повреждении водопроводной линии диаметром 700 миллиметров поступило в городскую дежурную службу около полуночи. Работы по восстановлению велись всю ночь, но пока не завершились.

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Под отключение попали дома 8-24, 120/1 - 135 на Алтайской улице, Московский тракт, улицы Горького, Лебедева, Жуковского, 35, Сибирская, Кошевого, 3-63, Толстого, переулок Жуковского, сообщила в среду пресс-служба администрации города.

«В некоторые дома водоснабжение поступает на пониженных параметрах через четвертый водовод. Это значит, что вода есть на нижних этажах», – уточняется в сообщении.

В отключенные дома организован подвоз воды. Ориентировочно работы завершатся к 14.00 по местному времени (10.00 мск).