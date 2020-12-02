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ГИБДД показала видео погони за красноярским подростком на внедорожнике

Источник:
Sibnet.ru
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Подросток на внедорожнике пытался уйти от преследования машины ГИБДД, после остановки он отказался от освидетельствования, хотя инспекторы увидели у него признаки опьянения, сообщает УГИБДД по Красноярскому краю.

Подросток вечером с друзьями катался по поселку Богучаны на внедорожнике. Автомобиль задержали инспекторы ДПС, после неоднократного предупреждения об остановке машины. Во время общения инспекторы заподозрили, что подросток нетрезв.

Приехала мама водителя. От освидетельствования на состояние опьянения на месте и в медицинском учреждении и подросток и мама отказались. Женщина пояснила, что разрешила сыну взять автомобиль, чтобы он его заправил.

Сотрудники ГИБДД составили на парня административный за отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителем, не имеющим права управления. Ему грозит административный штраф до 30 тысяч рублей. Родители заплатят 30 тысяч рублей за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему прав.


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