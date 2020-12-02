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Илон Маск доставит человека на Марс в ближайшие годы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Daniel Oberhaus / CC BY-SA 4.0

Основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пообещал доставить человека на Марс в ближайшие шесть лет, об этом он заявил на церемонии вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине.

«С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет. Если нам повезет, то, может, и за четыре года», — сказал Маск, отвечая на вопрос, когда люди получат возможность высадиться на Марсе. Трансляция его выступления велась на сайте премии.

Маск отметил, что отправить на Марс корабль без команды планируется в течение двух лет.

В сентябре 2019 года Маск представил прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну. Космический аппарат получил название Starship.

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