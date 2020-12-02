Стартовали съемки девятого сезона сериала «Склифосовский»

Создатели сериала «Склифосовский» про доктора Брагина сообщили о начале съемок девятого сезона, хотя зрители еще не увидели восьмой сезон.

Традиционное фото тарелки с именами актерского состава и съемочной группы опубликовано на странице «Склифосовского» в Instagram. «Ура! Начали», — написано под фото. Это значит, что съемки девятого сезона сериала стартовали.

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Тем временем на экраны еще не вышел восьмой сезон проекта. Зрители в комментариях к посту отметили этот факт негодованием.

Сюжет девятого сезона «Склифосовского» пока не раскрывается. Судя по актерскому составу, некоторые персонажи из проекта исчезнут. Например, в списке нет актера Андрея Барило, который сыграл в сериале врача Евгения Неклюдова.

Действие сериала разворачивается в стенах главного института скорой помощи имени Склифосовского. В центре истории – непростые личные и профессиональные отношения хирурга Олега Брагина, блестящего врача, умного, жесткого и харизматичного, но давно отчаявшегося найти в жизни что-то настоящее, кроме работы.