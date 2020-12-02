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Жителей Приангарья проверят на коллективный иммунитет в третий раз

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Третий этап исследования на коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции пройдет в Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев в ходе оперативного совещания во вторник.

По данным на начало ноября, в России количество человек с антителами к коронавирусу выросло по сравнению с летним периодом. В 14 регионах страны уровень иммунитета значительно повысился. Но в Иркутской области осенью, в ходе второго этапа исследования, выявили только 12,1% носителей антител.

«Это означает, что мы должны быть готовы к дополнительным нагрузкам на коечный фонд и на амбулаторное звено», предупредил Кобзев. 

По данным областного оперативного штаба на утро вторника, в регионе выявили 279 новых случаев инфицирования за сутки, умерло 14 человек, вылечилось и выписалось 328. Всего с начала пандемии зарегистрировано более 32 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Тема: Распространение коронавируса
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