Правило об обязательных зимних шинах вступило в силу

Норма техрегламента, согласно которой зимой запрещается эксплуатация легковых автомобилей без зимней резины, вступила в силу. Пока отдельного штрафа за нарушение не предусмотрено.

Требования к шинам по сезону прописаны в соответствующем разделе техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств». Согласно ему, зимой «запрещается эксплуатация транспортных средств категорий M1 и N1, не укомплектованных зимними шинами», а летом — укомплектованных шинами с шипами.

Шипованная резина, в случае ее выбора, должна быть установлена на все четыре колеса.

Пока в законодательстве не предусмотрен штраф за отсутствие зимних покрышек. Водителя могут оштрафовать на 500 рублей за использования чрезмерно изношенных шин (с протектором менее 4 миллиметров, если шины зимние), за установку на одну ось шипованных и нешипованных покрышек, разных размеров, моделей.