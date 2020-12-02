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Локоть спустя 6 лет после угрозы опубликовал список должников мэрии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть опубликовал список должников за аренду земли администрации города спустя шесть лет, застройщики задолжали свыше 4 миллиардов рублей, взыскание могло бы решить проблему дефицита бюджета.

Локоть шесть лет назад пригрозил, что раскроет список должников за аренду земли, так как это хороший источник доходов бюджета. Много лет депутаты Горсовета требовали это сделать. 

В 2021 году Новосибирск лишится одного миллиарда рублей, а в 2022–2023 годах более 1,5 миллиардов рублей из-за изменений в порядке зачисления штрафов. Мэрия ищет способы увеличить доходы казны и раскрыла список должников.

Среди компаний, задолжавших свыше 50 миллионов рублей — ООО «Дискус плюс» депутата Горсовета Алексея Джулая, и его же обанкротившееся ООО «Дискус-строй» (долг свыше 100 миллионов рублей).

«Долги перед бюджетом имеют 543 юридических лица. На 1 ноября долг свыше 1 миллиона рублей имеют 286 организации, в том числе 12 организаций накопили долг свыше 50 миллионов рублей», — сообщил Локоть на странице в Facebook.

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По его словам, департамент земельных и имущественных отношений пытается взыскать долги путем мировых соглашений и через судебные инстанции и приставов. Порядка 32% из них банкроты — вернуть эти деньги в казну непросто. Еще с 35% организаций мэрия уже расторгла договоры аренды из-за нарушений условий и будет добиваться оплаты.

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