Хабиб поборется за включение MMA в Олимпийские игры

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет добиваться включения смешенных единоборств в олимпийскую программу. Главное препятствие — жестокость вида, сообщил он на пресс-конференции в Ташкенте.

«Включение ММА в Олимпиаду — одна из главных моих задач на ближайшие пару лет, мы уже работаем в этом направлении. В ближайшее время у меня будет много встреч, в том числе и с президентом Олимпийского комитета», — цитирует Нурмагомедова «Sputnik Узбекистан».

По его мнению, есть большие шансы продвинуть ММА на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, которые состоятся в 2028 году, но он рассматривает и вариант Парижа-2024. Нурмагомедов отметил, что единственный вопрос — в жестокости вида спорта.

«На Олимпиаде не приветствуется это, они не хотят, чтобы было много крови. Но в плане узнаваемости, спонсорства, в плане интереса для телевидения, ММА, я думаю, что, если он войдет в программу Олимпиады, он будет на одном уровне с футболом и легкой атлетикой по интересу», — добавил боец.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения. В октябре он объявил о завершении карьеры. Россиянин сделал это после победы над американцем Джастином Гейджи.

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