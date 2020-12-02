Вышел трейлер фильма про Зою Космодемьянскую

Трейлер фильма «Зоя» охватил всю судьбу главной героини. В картине будет показано, как Космодемьянская прошла свой славный и тяжелый путь в борьбе с немцами.

Сюжет разворачивается осенью 1941 года. Вчерашняя школьница Зоя Космодемьянская уходит добровольцем в диверсионную школу. Партизанский отряд, в котором находилась Зоя, попадает в засаду, а Зоя схвачена немцами при попытке поджечь сарай.

Допросы и пытки ни к чему не привели, фашисты не смогли добиться даже ее настоящего имени. Подвиг Зои воспламенил миллионы сердец, помогая нашим солдатам дойти до Берлина. Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны.

Фильм «Зоя» покажут в кино с 28 января 2021 года.