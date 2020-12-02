Суд в Забайкалье вынес приговор участникам ОПГ за убийства в 90-е

Суд в Забайкалье вынес приговоры четырем участникам Кузинской и Джекичановской ОПГ за ряд убийств, совершенных в 1990-е годы, сообщило региональное СУ СК России.

Следствие установило, что в 1990-х годах участники двух группировок убили шесть человек: пять — в городе Чите и одного — в Москве. Убивали по указанию лидера «Кузинской» ОПГ Андрея Кузнецова за влияние в коммерческой и преступной среде. Четыре жертвы убийства — члены других преступных групп, еще двое убитых — коммерсанты.

Трое осужденных входили «Кузинскую» группировку. Она действовала в Москве. А ее лидер — Кузнецов — руководил предприятием по грузоперевозкам на одном из московских вокзалов.

Пользуясь авторитетом в криминальном мире, Кузнецов фактически контролировал большую часть перевозок на нескольких московских вокзалах. Нередко вместе с коммерческим грузом, железнодорожным транспортом перевозили и оружие.

В состав преступной группы Кузинских входило не менее 10 человек. У каждого были свои обязанности: физическое устранение неугодных, обеспечение банды оружием, транспортом, а кто-то специализировался на сокрытии улик.

Один из осужденных в 2020 году, в последнем десятилетии прошлого века был членом «Джекичановской» группировки из Читы. Участники группировки «крышевали» мелких коммерсантов в городе, а также занимались собственным бизнесом.

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Одному из лидеров преступной группы Кузинских, Илье Толстикову, который признан виновным в совершении убийств трех человек, суд назначил 14 лет лишения свободы.

Двух бывших участников банды Кузинских, Павла Рогова, и Александра Викулова, каждый из которых признан в убийстве, приговорили к 12 и 11 годам отбывания в колонии.

Экс-участнику банды Джекичановских, Салавату Гизатулину, признанному виновным в убийстве одного человека, назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Сыщики продолжают расследование по уголовному делу в отношении лидера группировки Андрея Кузнецова. Оно выделено в отдельное производство и находится на рассмотрении суда в Москве.