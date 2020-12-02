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Онкоцентр открыли на базе клиники Мешалкина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © НИИПК имени Мешалкина

Институт онкологии и нейрохирургии образован в новосибирском НМИЦ имени академика Мешалкина, сообщила в среду пресс-служба учреждения.

«Более половины пациентов, попадающих к нам на лечение, имеют одновременно кардио- и онкопатологию. Центр Мешалкина обладает уникальным для отечественной практики опытом оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сочетанными и конкурирующими заболеваниями, тогда как в большинстве онкологических и кардиохирургических клиник им отказывают в лечении», – прокомментировал директор клиники Александр Чернявский.

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В этом году центр вошел в федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», участие в котором предполагает развитие онкослужбы, дооснащение и переоборудование до 2024 года.

В рамках программы учреждению выделили 125 миллионов рублей на покупку оборудования, которое запустят в эксплуатацию до конца года. Это в том числе маммографическая система, позволяющая уменьшить лучевую нагрузку во время диагностической процедуры в несколько раз, нейронавигационная система, используемая при микрохирургическом лечении опухолей головного и спинного мозга.

«Благодаря внедрению в клиническую практику молекулярных методов диагностики, проведению современных курсов химио- и иммунотерапии, симультанных операций мы обеспечим доступную высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам по профилям "онкология" и "нейрохирургия"», – рассказал глава нового института Сергей Красильников.

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