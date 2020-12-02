Лавров ответил на призыв вывести российские войска из Приднестровья

Москва едва ли сможет принять заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это едва ли поможет урегулированию и едва ли мы сможем принять такое достаточно безответственное требование... Прямо скажем, это факт», — приводит ТАСС слова Лаврова.

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Он отметил заявления Санду как о приоритете европейского направления, так и о намерении сохранить добрые отношения с РФ. «Добрые отношения с любой страной - для нас важно, как рассматриваются отношения с Россией новым президентом Молдовы, — предполагают учет взаимных интересов и учет тех договоренностей, которые были достигнуты прежде», — отметил глава МИЛ России.

По словам министра, российские миротворцы, как и миротворцы Молдавии и Украины, находятся в зоне конфликта в соответствии с решениями группы "5+2" по процессу приднестровского урегулирования, одобренными ОБСЕ. Они прежде всего решают задачи поддержания стабильности в этом регионе, чтобы там не произошло нового всплеска кровавого конфликта, добавил он.