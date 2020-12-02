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Власти ответили обещанием на голодовку дольщиков Новомарусино

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Проект «Новомарусино» © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Обманутые дольщики микрорайона «Новомарусино» начали голодовку в строительном вагончике, министерство строительства Новосибирской области пообещало начать достраивать объект в 2021 году.

Пять обманутых дольщиков «Новомарусино» начали голодовку во вторник в строительном вагончике возле недостроенных домов. Их должны были сдать еще в 2016 году. Застройщик «Доступное жилье Новосибирск» признали банкротом, без жилья остались 800 дольщиков. 100 квартир в недострое купила мэрия Новосибирска для расселения аварийного жилья.

«Губернатор несмотря на многочисленные письма о приеме, нас игнорирует. С 1 декабря объявляем голодовку. Для нас это крайняя мера, у нас нет сил платить шесть лет ипотеку, за квартиру, которой нет», — сказала в видеообращении обманутая дольщица Татьяна Жук.

Участники голодовки требуют встречи с Андреем Травниковым и решения наблюдательного совета «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства» (ППК «Фонд») по Новомарусино.


По словам замминистра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, арбитражный управляющий направил пакет документов в ППК «Фонд» (Москва), но для вынесения вопроса на заседание Наблюдательного Совета необходимо урегулировать проблему с обременением в банке земельного участка.

Работы, по данным правительства, планируется начать уже в 2021 году. В бюджете Новосибирской области на 2020-2022 годы предусмотрены средства в размере 689 миллионов рублей на софинансирование достройки проблемных объектов, в том числе домов микрорайона «Новомарусино».

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