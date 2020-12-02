Власти ответили обещанием на голодовку дольщиков Новомарусино

Обманутые дольщики микрорайона «Новомарусино» начали
голодовку в строительном вагончике, министерство строительства Новосибирской
области пообещало начать достраивать объект в 2021 году.
Пять обманутых дольщиков «Новомарусино» начали голодовку во
вторник в строительном вагончике возле недостроенных домов. Их должны были
сдать еще в 2016 году. Застройщик «Доступное жилье Новосибирск» признали
банкротом, без жилья остались 800 дольщиков. 100 квартир в недострое купила мэрия
Новосибирска для расселения аварийного жилья.
«Губернатор несмотря на многочисленные письма о приеме, нас
игнорирует. С 1 декабря объявляем голодовку. Для нас это крайняя мера, у нас
нет сил платить шесть лет ипотеку, за квартиру, которой нет», — сказала в видеообращении
обманутая дольщица Татьяна Жук.
Участники голодовки требуют встречи с Андреем Травниковым и решения
наблюдательного совета «Фонда защиты прав граждан — участников долевого
строительства» (ППК «Фонд») по Новомарусино.
По словам замминистра строительства Новосибирской области
Алексея Колмакова, арбитражный управляющий направил пакет документов в ППК
«Фонд» (Москва), но для вынесения вопроса на заседание Наблюдательного Совета
необходимо урегулировать проблему с обременением в банке земельного участка.
Работы, по данным правительства, планируется начать уже в 2021 году. В бюджете Новосибирской области на 2020-2022 годы предусмотрены средства в размере 689 миллионов рублей на софинансирование достройки проблемных объектов, в том числе домов микрорайона «Новомарусино».