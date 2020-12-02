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Омские власти задумали открыть фудкорты перед Новым годом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Власти Омской области заявили о желании разрешить работать предприятиям общепита, расположенных на фудкортах торговых центров.

В администрации Омской области провели встречу более чем с 50 представителями общепита и ТРЦ. В итоге было принято решение «поддержать предложение Минпромторга России по открытию фудкортов в ТРЦ при условии соблюдения в них мер безопасности, рекомендованных федеральным министерством. Выйти с данной инициативой на Оперштаб», сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Ушаков в своем Instagram.

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Кроме того, власти обсудят возможность оказания дополнительных мер поддержки ивент-индустрии и уточнят термин запрещенного к проведению «корпоративного праздничного мероприятия». Возможно, что ведущим и творческим коллективам разрешат работать в общепите. Заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом пройдет на следующей неделе.

Точки общепита на фудкортах в Омской области закрыли еще весной, в первую волну коронавируса. ТЦ открыли с июня, но работа фудкортов была запрещена.

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