НАВЕРХ

Газзаев определил, что надо изменить в российском футболе

Источник:
Sibnet.ru
126 1
Фото: © Госдума РФ

Российский футбол должен прибавить во всех областях, чтобы в Европе перестали на него смотреть со «снисходительной улыбкой», о некоторых требованиях к игрокам рассказал знаменитый российский тренер, а сейчас депутат Госдумы Валерий Газзаев.

«Уступая в определенных игровых качествах и техническом оснащении, мы должны добиваться преимущества за счет другого — высочайшей игровой дисциплины, запредельной самоотдачи, борьбы на каждом участке поля, отличной физической подготовки и тактического кругозора. Но вместо этого наши футболисты порой выглядят на поле как мягкие игрушки», — сказал Газзаев в интервью «Спорт-Экспрессу».

По его мнению, игроки должны улучшать техническое оснащение, физические кондиции, правильное футбольное мышление, то есть принятие верных решений во время матча. Футболисты должны как можно чаще применять метод активного отбора, когда при срыве атаки они сразу включаются в оборонительные действия на любом участке поля.

«На выходных смотрел матчи РПЛ — футболисты так долго принимают решения и делают так много лишних движений и действий с мячом, что даже зрители успевают понять, куда последует пас. Не говоря уже о соперниках. А ведь именно скорость принятия решений позволяет ввести оппонентов в заблуждение и вскрыть их оборону», — отметил Газзаев.

Он добавил, что игроки, попавшие в национальную сборную, обязаны проявлять лучшие качества и стремиться к победе, потому что это «должна быть сбывшаяся мечта, огромная ответственность и честь».

Еще по теме
Марадону захотели увидеть на купюре
Собака сбила с ног футболистку во время матча. ВИДЕО
Дзюба вернется в сборную России «здоровым и готовым»
Умер легендарный Диего Марадона
смотреть все
Спорт #Футбол
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Матвиенко ушла на самоизоляцию
•
Трамп оспорит в суде результаты выборов
•
Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье в 2021 году
•
Власти отказались от фильтрации контента в  интернете для детей
Подробности
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Почему не надо покупать доллары до Нового года?
•
Сквозь ад: первая кругосветка Магеллана
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Два уголовных дела возбудили в отношении бойца UFC Яндиева
15.11.2020 15:01
Малкин предостерег Дзюбу от запоя
11.11.2020 12:10
Дзюба записал обращение после матча с «Краснодаром»
09.11.2020 07:09
Дзюбу не стали вызывать в сборную из-за интимного видео
08.11.2020 20:00
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Матвиенко ушла на самоизоляцию
•
Трамп оспорит в суде результаты выборов
•
Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье в 2021 году
•
Власти отказались от фильтрации контента в  интернете для детей
Подробности
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Почему не надо покупать доллары до Нового года?
•
Сквозь ад: первая кругосветка Магеллана
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
Sibnet.Ru
Топ комментариев

sib_man9

зима уже какой апрель , или они Навального как Владимира Ильича записывают а потом изучают , сколько...

лачинов

Подстраховаться решили, чтобы точно не вернулся. )

turan601

Политик выступил в радиоэфире утром 27 апреля.Чтоб предъявит обвинение Фургалу понадобилось 15 лет, тут...

Uynachalnica

Где солнцеликий, где его гневные и острометные присказки, ранее то, стоило лишь сказать: мочить будем...

Uynachalnica

Цитатаа создание теневых схем было затруднено, отмечают разработчики. - это анекдот такой? У нас куда...