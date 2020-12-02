Газзаев определил, что надо изменить в российском футболе

Российский футбол должен прибавить во всех областях, чтобы в Европе перестали на него смотреть со «снисходительной улыбкой», о некоторых требованиях к игрокам рассказал знаменитый российский тренер, а сейчас депутат Госдумы Валерий Газзаев.

«Уступая в определенных игровых качествах и техническом оснащении, мы должны добиваться преимущества за счет другого — высочайшей игровой дисциплины, запредельной самоотдачи, борьбы на каждом участке поля, отличной физической подготовки и тактического кругозора. Но вместо этого наши футболисты порой выглядят на поле как мягкие игрушки», — сказал Газзаев в интервью «Спорт-Экспрессу».

По его мнению, игроки должны улучшать техническое оснащение, физические кондиции, правильное футбольное мышление, то есть принятие верных решений во время матча. Футболисты должны как можно чаще применять метод активного отбора, когда при срыве атаки они сразу включаются в оборонительные действия на любом участке поля.

«На выходных смотрел матчи РПЛ — футболисты так долго принимают решения и делают так много лишних движений и действий с мячом, что даже зрители успевают понять, куда последует пас. Не говоря уже о соперниках. А ведь именно скорость принятия решений позволяет ввести оппонентов в заблуждение и вскрыть их оборону», — отметил Газзаев.

Он добавил, что игроки, попавшие в национальную сборную, обязаны проявлять лучшие качества и стремиться к победе, потому что это «должна быть сбывшаяся мечта, огромная ответственность и честь».