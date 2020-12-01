Немецкая гора лишилась гигантского фаллоса

Полиция Германии выясняет обстоятельства похищения двухметрового фаллоса с известной горы Грюнтен, расположенной в 140 километрах от Мюнхена. Скульптура считалась местной достопримечательностью.

Фаллос появился на горе несколько лет назад, автор скульптуры неизвестен. Изделие выполнено из дерева и весит более 200 килограммов. Злоумышленники спилили памятник, на месте происшествия остались только опилки, пишет издание The Guardian.

При этом пока неясно, можно ли считать похитителей преступниками, так как у фаллоса фактически нет владельцев, а установили его незаконно. Однако против них могут возбудить дело по статье «вандализм».

Местные жители считали гигантский фаллос на вершине горы местной достопримечательностью. Как только информация о нем появилась в СМИ, вершина горы стала популярным местом для туристов.