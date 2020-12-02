Декабрьское итоговое сочинение напишут в апреле

Ученики выпускных классов напишут итоговое сочинение по русскому языку с задержкой на несколько месяцев — не ранее 5 апреля 2021 года, сообщается на сайте Рособрнадзора. Изначально итоговое сочинение для 11-классников должно было пройти 2 декабря, его перенесли из-за коронавируса.

Резервными днями для проведения экзамена чиновники выбрали 21 апреля и 5 мая. «Существующий формат итогового сочинения не предполагает его проведение в дистанционном формате», — напомнило ведомство.

Успешная сдача сочинения является допуском к сдаче выпускниками школ ЕГЭ. При этом переноса досрочного периода сдачи Единого государственного экзамена из-за пандемии коронавируса пока не планируется.

Рособрнадзор полагает, что большая часть участников досрочного периода ЕГЭ — это выпускники прошлых лет, таким школьникам писать итоговое сочинение для допуска к экзаменам не нужно.

Пока остается неясным формат проведения итогового собеседования по русскому языку для учеников девятых классов, запланированного на 10 февраля 2021. При сохранении неблагополучной эпидемической обстановки его переведут на дистанционный режим.