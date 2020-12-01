Владельцев криптовалюты обложат налогом

Правительство внесло в Госдуму законопроект о налогообложении в сфере обращения криптовалют, документ зарегистрирован в системе обеспечения законодательной деятельности. Цифровую валюту предлагается признать имуществом, ее владельцам придется платить налоги.

Новый закон направит развитие рынка криптовалют в цивилизованное русло, чтобы владельцы таких активов могли защитить свои права и интересы, а создание теневых схем было затруднено, отмечают разработчики.

В пояснительной записке к документу отмечается, что криптовалюту часто используют для уклонения от уплаты налогов, для отмывания денег и финансирования незаконной деятельности. У налоговых органов нет информации об открытых криптовалютных кошельках.

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Поправки вносят законодательную определенность. Так, декларацию в отношении цифровой валюты предлагается подавать в случае, если объем поступлений или списаний по счетам гражданина в течение года превысит 600 тысяч рублей.

Если человек систематически не предоставляет сведения об операциях с цифровой валютой на сумму от 45 миллионов рублей, ему может грозить лишение свободы на срок до трех лет. За непредоставление сведений гражданина оштрафуют.