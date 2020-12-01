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Россия разработала прототип вакцины от ВИЧ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россия уже получила прототипы вакцины от ВИЧ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на открытии Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Попова отметила, что Россия уже «достаточное количество лет» участвует в разработке вакцины от ВИЧ, при этом разработкой вакцины занимаются несколько российских научно-исследовательских центров, передает ТАСС.

В частности, прототип вакцины имеет государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Собственные прототипы имеют и другие научно-исследовательские организации.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — инфекционное заболевание, которое поражает именную систему. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) — финальная стадия ВИЧ. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

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vladik81

и это всего лишь ПОЛКОВНИК))) а что будет если генералов проверить?) да и не одного)

Uynachalnica

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sib_man9

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лачинов

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Uynachalnica

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