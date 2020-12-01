Поветкин начал тренировки после перенесенного COVID-19

Бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин вылечился от коронавирусной инфекции и возобновил легкие тренировки.
Поветкин был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в московскую больницу 3 ноября, через неделю его выписали на амбулаторное лечение.
«Александр вылечился, самочувствие сейчас хорошее. Он постепенно начинает тренироваться, но не в полную силу. Пока не определено, состоится ли бой с Диллианом Уайтом в январе», — цитирует ТАСС представителя команды спортсмена.
Поветкин должен был провести бой-реванш с Диллианом Уайтом 21 ноября. В августе российский боксер нокаутировал британца в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.
На счету 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.
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