Нормы радиационной безопасности пересмотрят в России

Российские власти в 2021 году пересмотрят нормы радиационной безопасности (НРБ), сообщил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его словам, нормы станут строже. «Все они идут по принципу ужесточения», — приводит РИА Новости слова академика.

Сейчас этот вопрос регулируется документом НРБ-99 от 2009 года, но некоторые положения, по словам Онищенко, устарели.

Нормы устанавливают основные пределы доз радиации для различных групп населения в соответствии с федеральным законом «О радиационной безопасности населения».