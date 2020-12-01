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Нормы радиационной безопасности пересмотрят в России

Источник:
РИА Новости
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Российские власти в 2021 году пересмотрят нормы радиационной безопасности (НРБ), сообщил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его словам, нормы станут строже. «Все они идут по принципу ужесточения», — приводит РИА Новости слова академика.

Сейчас этот вопрос регулируется документом НРБ-99 от 2009 года, но некоторые положения, по словам Онищенко, устарели.

Нормы устанавливают основные пределы доз радиации для различных групп населения в соответствии с федеральным законом «О радиационной безопасности населения».

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